Марио Драги возглавил итальянское правительство

Новое правительство призвали противостоять коронавирусу и экономическому спаду.

Марио Драги возглавил итальянское правительство (обновлено)
Маріо Драгі
Фото: repubblica.it

В Италии бывшего главу Европейского центрального банка Марио Драги должны сегодня привести к присяге как премьер-министра страны.

Об этом пишет dpa-international.com.

73-летний Драги согласился на должность во время встречи с президентом Италии Серджо Маттареллой вечером 12 февраля, положив конец политическому кризису, который длился в стране более месяца.

Драги представил журналистам список своих министров, в который входят в основном политики и некоторые ключевые технократы.

В правительстве останутся несколько министров Джузеппе Конте, в частности, глава МИД Луиджи ди Майо и Министерства здравоохранения - Роберто Сперанца.

Должность Министра юстиции должна занять Марта Картабиа, которая в сентябре 2020 была президентом Конституционного суда. Минэкологии будет руководить эксперт, физик Роберто Чинголани.

Напомним, предыдущий премьер Италии Джузеппе Конте подал в отставку в январе 2021 года из-за политического кризиса.

В середине января итальянская коалиция потеряла большинство в Сенате после выхода из нее партии бывшего премьера Маттео Ренци "Италия Вива".

Конте возглавлял итальянское правительство с 2018 года.

Обновление 16:25. Марио Драги принес присягу как новый глава правительства Италии, пишет reuters.com.

Его кандидатуру не поддержала только одна из основных партий страны.

Новое правительство призвали противостоять коронавирусу и экономическому спаду.

"Ему (Драги, - ред.) поручено разработать план восстановления Италии после пандемии, и он должен немедленно решить, как потратить более 200 миллиардов евро (240 миллиардов долларов) из фондов Европейского Союза, нацеленных на восстановление экономики", - говорится в сообщении.

Если ему все удастся, Драги, скорее всего, поддержит всю еврозону, которая давно обеспокоена проблемами Италии. Успех также докажет скептически настроенным северным союзникам Италии, что, помогая бедному югу, они укрепят весь блок.

Однако новый премьер столкнется с огромными проблемами. Италия переживает худший спад со времен Второй мировой войны, сотни людей до сих пор ежедневно умирают от ковида, кампания вакцинации идет медленно, и у него мало времени, чтобы разобраться во всем.

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