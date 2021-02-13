Поставки вакцины AstraZeneсa начнутся уже на следующей неделе

Первую прививку планируется сделать на следующий день после того, как вакцина прилетит в Украину.

Поставка вакцины AstraZeneсa начнется на следующей неделе.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Речь идет о вакцинах, закупленных для Украины международным агентством Crown Agency.

"Первая поставка, вероятно, будет обьемом в 500 тысяч доз, а в целом, согласно договоренности, Украина будет получать по 1 млн доз вакцины ежемесячно до июня в рамках этой закупки", - сказал он.

С июня будут поставлять по 2 млн доз вакцин.

Первую прививку планируется сделать на следующий день после того, как вакцина прилетит в Украину.

"В первую очередь будут вакцинировать врачей в ковидных больницах. В очередь на вакцинацию из ковидных больниц записалось 58 тыс работников, из них 12 тысяч - это экстренная медпомощь", - отметил Ляшко.

Выбора, какой вакциной вакцинироваться за государственный счет, не будет. "Какая вакцина приезжает первой - той вакцинируют в порядке очереди", - пояснил он.

Пока неизвестно, будут ли в Украине ограничения для вакцинации AstraZeneka для престарелых.

Ляшко добавил, что 347 мобильных бригад для проведения прививок уже готовы. Вакцинация их работников также будет приоритетной.

Напомним, Украина получила подтверждение о поставках 12 млн доз вакцин против ковида производства AstraZeneca (Великобритания) и Novavax (США).

Вакцина по лицензионному соглашению изготовлена на заводе Serum Institute в Индии. 12 млн доз должно хватить на 6 млн человек.