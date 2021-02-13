Зеленский просит Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП

Президент призвал нардепов на следующей неделе поддержать одобрение законопроектов по функционированию судебной системы.

Зеленский просит Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП
Фото: ukrainepravo.com

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на следующей неделе поддержать одобрение законопроектов по функционированию судебной системы.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Как отметил президент, "голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа".

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий и которые распространяются на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК", - говорится в сообщении.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на доброчестность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и будет настаивать на скорейшем их рассмотрении.

"Работа судебной системы должно быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, еще в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Петиция о ликвидации ОАСК, инициатором которой является украинский журналист Даниил Мокрик, 26 октября набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения ее главой государства.

В обращении предлагается распустить ОАСК в связи с "полной потерей авторитета".

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