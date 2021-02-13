Зеленский просит Раду поддержать изменение подсудности ОАСК и проверку членов ВСП

Президент призвал нардепов на следующей неделе поддержать одобрение законопроектов по функционированию судебной системы.

Президент Украины Владимир Зеленский призвал Верховную Раду на следующей неделе поддержать одобрение законопроектов по функционированию судебной системы.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

Как отметил президент, "голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа".

В случае принятия первого законопроекта все судебные споры, в которых обжалуются акты центральных органов исполнительной власти, государственных регуляторов и любого другого субъекта властных полномочий и которые распространяются на всю территорию Украины, убираются из исключительной подсудности Окружного административного суда города Киева и будут переданы в Верховный суд как суд первой инстанции. Судом апелляционной инстанции в таких спорах будет Большая Палата Верховного Суда.

"Такое урегулирование подсудности дел Верховному Суду в качестве суда первой инстанции сделает невозможными любые манипуляции с решениями субъектов властных полномочий, которые ранее могли провоцироваться через обжалования в ОАСК", - говорится в сообщении.

Второй законопроект предусматривает обязательную проверку на доброчестность действующих и будущих членов Высшего совета правосудия, а также регулирует вопросы деятельности службы дисциплинарных инспекторов в качестве постоянного структурного подразделения секретариата ВСП.

Третьим законопроектом вносятся изменения в Кодекс об административных правонарушениях и вводится ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора Высшего совета правосудия.

Президент считает принятие таких законопроектов крайне необходимым и будет настаивать на скорейшем их рассмотрении.

"Работа судебной системы должно быть откорректирована. "Закон" и "справедливость" должны быть главными словами для украинских судов. Действующее законодательство дает необходимые рамки, чтобы проводить изменения. Но конкретные шаги требуют подтверждения от парламента", - пояснил Владимир Зеленский.

Напомним, еще в прошлом году Президент Украины Владимир Зеленский инициировал консультации с Высшим советом правосудия в отношении решения вопроса Окружного административного суда города Киева (ОАСК).

Петиция о ликвидации ОАСК, инициатором которой является украинский журналист Даниил Мокрик, 26 октября набрала 25 тыс. подписей, необходимых для рассмотрения ее главой государства.

В обращении предлагается распустить ОАСК в связи с "полной потерей авторитета".