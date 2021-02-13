Ляшко рассказал о новых зонах адаптивного карантина

Правительство должно одобрить соответствующее постановление до 18 февраля.

Ляшко рассказал о новых зонах адаптивного карантина
Фото: Макс Требухов

Кабинет Министров Украины до 18 февраля должен принять постановление о новых зонах адаптивного карантина.

Об этом во время встречи с журналистами сообщил заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко.

Согласно проекту, будет четыре зоны: красная, желтая, оранжевая и зеленая.

Желтая зона предусматривает ограничения, которые действуют сейчас.

Ограничение красной зоны - это ограничения, которые были введены во время зимнего локдауна. Их будут вводить, если два из пяти определенных показателей будут держаться три дня подряд.

Речь идет о таких показателях:

1. Загруженность в регионе (области) коек с кислородом более чем на 65%

2. Количество госпитализаций более 60 на 100 тысяч населения в течение 7 дней

3. Рост количества госпитализаций в регионе более чем на 50% за неделю

4. Количество ПЦР-тестов за 7 дней не менее 300 на 100 000 населения

5. Коэффициент обнаружения случаев ковида среди протестированных более 20%.

Если в течение семи дней будет держаться только один показатель - это оранжевый уровень.

Зеленая зона предусматривает отмену всех действующих ограничений. Она будет вводиться в случае достижения двух показателей: 1. Уровень заболеваемости ОРЗ не менее чем в 13 областях не превышает 50% от эпидпорога, предусмотренного для этой области. 2. Коэффициент выявленных случаев ковида не превышает 5%.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что карантин в Украине продлят до 30 апреля, и скорее всего, это не конечный срок.

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