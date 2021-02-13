В Украину из пиратского плена вернулись моряки судна Stevia

В Киев вернулись шесть украинских моряков - членов экипажа судна Stevia, которых захватили пираты в Гвинейском заливе в декабре 2020 года.

Об этом сообщила пресс-служба ОПУ.

С моряками встретился президент Украины Владимир Зеленский.

"Мы получили информацию о захвате. Начали работать в Министерстве иностранных дел. Похитители хотели очень много. Но дипломаты прекрасно поработали - и МИД , и наши разведчики. Была сделана достаточно сложная комбинация. Людей вернули. Операция прошла блестяще, ведь все люди здоровы и живы. Мы знаем случаи, когда это может длиться много лет. Считаю, что это прекрасная победа для Украины. Мы возвращаем всех", - сказал глава государства, приветствуя моряков на родине.

Президент подчеркнул, что возвращение граждан Украины домой - это приоритет для Украинского государства. И эта операция по возвращению украинцев состоялась на высоком уровне.

"Спасибо министру иностранных дел, главе комитета разведки, руководителю Офиса Президента, всем дипломатам, которые работали и в Украине, и вовне. Многое сделано нашим посольством в Нигерии, сотрудничали и с албанскими дипломатами", - отметил он.

Зеленский также поинтересовался условиями, в которых пираты удерживали украинцев.

Моряки рассказали, что их держали в джунглях среди мангровых лесов, где было очень много комаров.

"Это было страшно. Вокруг тебя - двадцать человек с автоматами круглосуточно", - сказал один из моряков и добавил, что большинство похитителей были в состоянии сильного наркотического опьянения.

Президент предложил направить украинцев в больницу "Феофания" на несколько дней для прохождения медицинского обследования и восстановления здоровья.

Напомним, во время нападения на судно пираты вывезли в неизвестном направлении шестерых украинских моряков: Александра Соручана, Семена Резниченко, Константина Андреева, Александра Коровкина, Владислава Чебана и Вячеслава Сандеровского, а также двух граждан Албании.

Освободить украинцев удалось в конце января 2021 года. Они были доставлены в Порт-Харкорт, где прошли необходимое медицинское обследование, а затем - в Лагос и Стамбул (Турция).

Добавим, в прошлом году благодаря работе украинских дипломатов было обеспечено освобождение 42 граждан Украины, которых незаконно удерживали за рубежом, среди них - 17 украинских моряков, захваченных в Гвинейском заливе, 14 членов экипажа судна Ruta, которых с 2017 года удерживали на территории Ливии, 9 граждан Украины из сирийских лагерей для беженцев, двое граждан, содержавшихся в качестве заложников на территории Иракского Курдистана.

А в этом году в начале января были освобождены и репатриированы четверо граждан - членов экипажа судна Captain Khayyam, приговоренных в Ливии в декабре 2017 года к пятилетнему заключению.