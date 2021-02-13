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2021-02-13
На Киевщине произошел пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника
Пострадавших нет.
В пгт Козин Обуховского района Киевской области произошел пожар в доме бывшего народного депутата Игоря Калетника.
Об этом говорится на Іnstagram странице населенного пункта.
"Пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника. Без пострадавших", - говорится в сообщении.
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
Фото: скриншот
В ГУ ГСЧС в Киевской области сообщили, что о пожаре на ул. Киевской в Козине спасатели получили информацию 11 февраля в 23:35.
Чрезвычайники установили, что произошло возгорание двухэтажного частного деревянного дома.
Локализация пожара произошла в 2:09 12 февраля, ликвидация в 05:00.
Причина возгорания устанавливается.
Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Академика Вильямса, 19/14. Пострадало два человека.