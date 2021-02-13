На Киевщине произошел пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника

В пгт Козин Обуховского района Киевской области произошел пожар в доме бывшего народного депутата Игоря Калетника.

Об этом говорится на Іnstagram странице населенного пункта.

"Пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В ГУ ГСЧС в Киевской области сообщили, что о пожаре на ул. Киевской в Козине спасатели получили информацию 11 февраля в 23:35.

Чрезвычайники установили, что произошло возгорание двухэтажного частного деревянного дома.

Локализация пожара произошла в 2:09 12 февраля, ликвидация в 05:00.

Причина возгорания устанавливается.