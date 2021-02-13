На Киевщине произошел пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника

Пострадавших нет.

В пгт Козин Обуховского района Киевской области произошел пожар в доме бывшего народного депутата Игоря Калетника.

Об этом говорится на Іnstagram странице населенного пункта.

"Пожар в доме экс-депутата Игоря Калетника. Без пострадавших", - говорится в сообщении.

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

Фото: скриншот

В ГУ ГСЧС в Киевской области сообщили, что о пожаре на ул. Киевской в Козине спасатели получили информацию 11 февраля в 23:35.

Чрезвычайники установили, что произошло возгорание двухэтажного частного деревянного дома.

Локализация пожара произошла в 2:09 12 февраля, ликвидация в 05:00.

Причина возгорания устанавливается.

Напомним, в Голосеевском районе Киева произошел пожар в многоквартирном жилом доме на ул. Академика Вильямса, 19/14. Пострадало два человека.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
Депутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавирусаДепутаты Киевсовета выделили 140 млн грн на вакцину от коронавируса
Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - ЗеленскийСепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский
ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавирусаПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозренияхПожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
ГБР сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.ГБР сообщило о подозрении трем должностным лицам ГСЧС, которые подделывали акты тушения пожаров на Луганщине.
В Мьянме произошел военный переворотВ Мьянме произошел военный переворот
В Минкультуры отреагировали на устройство покерного клуба в Доме профсоюзовВ Минкультуры отреагировали на устройство покерного клуба в Доме профсоюзов
Игоря Сапожко в третий раз избрали городским головой БроваровИгоря Сапожко в третий раз избрали городским головой Броваров
В здании британского парламента сработала пожарная сигнализацияВ здании британского парламента сработала пожарная сигнализация
Зеленский объявил всеукраинский траур из-за пожара в ХарьковеЗеленский объявил всеукраинский траур из-за пожара в Харькове
Зеленский прилетел в Харьков из-за гибели людей при пожареЗеленский прилетел в Харьков из-за гибели людей при пожаре
В Николаеве произошел конфликт между полицией и экс-нардепом ЖолобецкимВ Николаеве произошел конфликт между полицией и экс-нардепом Жолобецким
На Киевщине полиция получила 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательстваНа Киевщине полиция получила 24 сообщения о нарушениях избирательного законодательства
Последние новости
Подгружаем последние новости