Оккупанты стреляли около Водяного и Золотого

Вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет беспилотника противника.

Оккупанты стреляли около Водяного и Золотого
Фото: glavcom.ua

За прошедшие сутки, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток", вооруженные формирования РоSSийской Федерации вели огонь в сторону украинских позиций из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия.

Около Павлополя, на этом же направлении, в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения. Его оперативно доставили в лечебное учреждение, где воину оказывается необходимая медицинская помощь.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" роSSийско-оккупационные войска дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 около позиций Объединенных сил недалеко от населенного пункта Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения, который был вовремя подавлен с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы со стороны противника наши воины давали адекватный ответ.

С начала текущих суток, 13 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, в результате вражеских обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 11 февраля были убиты два украинских защитника.

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