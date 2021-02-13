США могут сыграть ключевую роль в прекращении войны на Донбассе, - Ермак

Отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень, считает руководитель ОПУ.

Соединенные Штаты Америки как стратегический партнер Украины могут сыграть одну из ключевых ролей в прекращении войны на Донбассе и возвращении украинских территорий.

Об этом заявил руководитель Офиса Президента Андрей Ермак в интервью программе "Украина" с Тиграном Мартиросяном на телеканале "Украина".

Отвечая на вопрос о возможном присоединении США к переговорам по Донбассу, он отметил: "В нормандском формате есть четыре стороны. И присоединение кого-то нового к этому формату - это решение четырех участников".

Руководитель Офиса Президента отметил, что представители новой администрации США , в частности, Президент Джо Байден, вице-президент Камала Харрис и госсекретарь Энтони Блинкен "очень хорошо знают и понимают Украину, понимают ситуацию в нашей стране".

Поэтому, по мнению Андрея Ермака, отношения между Соединенными Штатами и Украиной должны выйти на новый качественный уровень.

По его словам, сегодня руководство Украины уже имеет контакты с новой администрацией США , и они будут только развиваться.

Напомним, глава украинской делегации для участия в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук констатировал, что Кремль не принял решения о прекращении конфликта на Донбассе.