В Сенате США призвали Байдена заблокировать строительство "Северного потока-2"

Двое американских сенаторов, Джим Риш (республиканец) и Джин Шагин (демократка) призвали администрацию президента США Джо Байдена применить санкции, направленные на блокирование проекта газопровода "Северный поток-2".

Об этом информирует Bloomberg.

"Пресса сообщает, что немецкое правительство выдвинуло предложение, которое потребует от Соединенных Штатов игнорирования санкционированных законом санкций", - написали сенаторы в письме, датированном 12 февраля.

"Отношения США с Германией являются краеугольным камнем трансатлантического альянса. Но позволить завершение "Северного потока-2" не является конструктивным путем для этого партнерства", - говорится в письме.

В тексте письма нет информации о том, о каком конкретно предложении идет речь. Но в последние дни в немецкой прессе распространяются сообщения о том, что правительство канцлера Ангелы Меркель пытался заключить соглашение с администрацией Трампа, чтобы позволить закончить почти завершенный трубопровод.

Сенаторы также заявили, что ожидают, что администрация до 16 февраля предоставит доклад, предусмотренный конгрессом, о компаниях, участвующие в строительстве газопровода.

Напомним, что "Северный поток-2" будет состоять из двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год. Он ведет от побережья РоSSии через Балтийское море в Германию. Газопровод готов на 94%.

Германия неоднократно заявляла, что газопровод надо достроить, но в последнее время в стране начали обсуждать механизм, который позволит останавливать поставки газа, если РоSSия будет использовать трубу против Украины.