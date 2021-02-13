Процесс отгрузки вакцин для Украины уже начался, - Степанов

На сегодня процесс отгрузки вакцин от COVID-19 для Украины уже начался. Препарат доставят из Индии на следующей неделе.

Об этом в эфире телеканала "Украина" заявил министр здравоохранения Максим Степанов.

По его словам, украинская сторона выполнила все формальности. Сейчас начался технический процесс.

"Мы выполнили все без исключения формальности: перевели средства, подписали все документы. Сейчас происходит технический процесс уже непосредственно отгрузки вакцин. Даже мы уже точно знаем, что мы получили разрешение Индии на экспорт этой вакцины. Получили все разрешения", - сказал Степанов.

Он добавил, что в МОЗ рассчитывают получить первые дозы вакцины на следующей неделе - в понедельник-среду.

Напомним, заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ожидает, что Украина получит вакцины производства компаний Pfizer и AstraZeneka на следующей неделе.