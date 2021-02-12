Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов

Сытника и еще двух сотрудников НАБУ вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.

Офис генпрокурора вызывает на допрос Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело Татарова, - Бутусов
Фото: 5.ua

Офис Генпрокурора вызывает на допрос руководство Национального антикоррупционного бюро Украины, в частности директора агентства Артема Сытника, чтобы забрать у НАБУ дело заместителя главы Офиса президента Олега Татарова.

Об этом в Facebook сообщил главный редактор “Цензор.нет” Юрий Бутусов.

По словам журналиста, старшего детектива НАБУ Руслана Габриэляна, начальника Главного подразделения детективов Андрея Калужинского и директора НАБУ Артема Сытника вызвали на допрос 15 февраля в качестве свидетелей по делу Татарова.

"Это не шутка и не прикол. Вызывая в качестве свидетелей руководителей, который ведут расследование и управляют НАБУ, Татаров решил руками своих подручных изобразить ... конфликт интересов в деле, и забрать под этим предлогом дело Татарова в НАБУ! По закону не может быть любой одновременно и процессуальной стороной в деле и свидетелем по делу. То есть вызывая в качестве свидетелей ответственных за расследование, они сразу примут решение забрать дело Татарова на законных основаниях из НАБУ", - сообщил Бутусов.

Дело, в котором фигурирует Татаров, касается хищения средств Нацгвардии посредством сделки строительной корпорации с предоставлением НГУ более дешевого жилья для военных. Основным подозреваемым является экс-президент корпорации "Укрбуд" Максим Микитась. Заместитель главы Офиса президента Олег Татаров подозревается в предоставлении взятки в 2017 году, когда он работал на "Укрбуд". Третий подозреваемый - заместитель директора Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра МВД Украины. Последний назначил экспертизу, которая должна была установить рыночную стоимость объектов недвижимости в жилых комплексах на Печерске и на окраине Киева, которые были предметом обмена между НГУ и компанией-застройщицей.

Татаров начал фигурировать в деле после того, как Микитась пошел на сотрудничество со следствием и обвинил его в преступлении.

Директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник заявлял, что НАБУ располагает перепиской заместителя главы Офиса президента Украины Олега Татарова с другими фигурантами дела Максима Микитася. Речь идет о внесении недостоверных данных в экспертизу. Эксперт Государственного научно-исследовательского экспертно-криминалистического центра получил неправомерную выгоду в виде машиноместа рыночной стоимостью 250 тыс. грн, а за это он занизил стоимость жилого комплекса с 81 до 7 млн грн.

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