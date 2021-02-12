Заявление Печерского суда о непринятии решения по так называемому делу Байдена-Порошенко - манипуляция, - Головань

Адвокат экс-президента Петра Порошенко Игорь Головань считает манипуляцией заявление Печерского суда от 29 января о том, что якобы суд не принимал решения по заявлению нардепа от ОПЗЖ Деркача против Джозефа Байдена и Порошенко. Об этом адвокат написал в блоге на «Украинской правде».

Он также опубликовал скрин одного из информационных ресурсов Деркача, где есть четкая ссылка на решение Печерского суда от 11 сентября 2020 года.

«В свое время Деркач представил пеструю схему под названием «DemoCorruption» с портретами не только Джозефа Байдена и Петра Порошенко, но и Барака Обамы, Хиллари Клинтон, Джона Керри, Виктории Нуланд. Ну и Джорджа Сороса, как же без него», - объясняет Головань.

«На той схеме, хоть и мелкими буквами, но указано то же постановление следственного судьи Печерского районного суда г. Киева Волковой С.Я. №757/38 675/20-к от 11.09.2020р. Следовательно, и решение Печерского суда, и манипуляции с криминальными производствами являются ничем иным, как элементом подрывной операции агентуры государства-агрессора», - отмечает Головань.

По его мнению, отказываясь от открытия дела, судья пытается избежать попадания под санкции, по примеру Деркача и Дубинского.

«Торопливое заметание следов не удивляет. Ведь санкции к Деркачу символически были применены накануне удовлетворения судьей Печерского суда Волковой его жалобы. А последующее применение санкций к участникам связанной с Деркачем пророSSийской сети влияния явно заставило некоторых в Печерском суде серьезно задуматься», - убежден адвокат Порошенко.