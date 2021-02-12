Зеленский созывает СНБО на следующей неделе

На заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

Зеленский созывает СНБО на следующей неделе
Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.

Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО.

"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.

Напомним, ранее глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что Донбасс и Крым нельзя называть "замороженными" конфликтами.

20 января, во время слушаний комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что не видит, чтобы РоSSия готовилась к военному наступлению на материковую Украину с территории оккупированного полуострова.

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