Зеленский созывает СНБО на следующей неделе
На заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.
Президент Владимир Зеленский поручил начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля.
Об этом в Facebook сообщает пресс-служба СНБО.
"Президент Украины Владимир Зеленский поручил секретарю Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексею Данилову начать подготовку заседания СНБО, которое должно состояться 19 февраля в помещении Офиса Президента Украины на улице Банковой, 11", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на заседании обсудят комплекс вопросов, часть из которых будет рассмотрена в закрытом режиме.
Напомним, ранее глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде отметила, что Донбасс и Крым нельзя называть "замороженными" конфликтами.
20 января, во время слушаний комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, постоянный представитель президента в Автономной Республике Крым Антон Кориневич заявил, что не видит, чтобы РоSSия готовилась к военному наступлению на материковую Украину с территории оккупированного полуострова.