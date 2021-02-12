Около трети депутатов смогли переизбраться в областные и городские советы, - ОПОРА

Во время последних местных выборов в Украине только 30% депутатов городских и областных советов смогли переизбраться на новый срок.

Об этом свидетельствуют данные анализа Гражданской сети ОПОРА.

В целом среди 1659 депутатов областных советов только 477 работали в предыдущем созыве, по данным Центральной избирательной комиссии. Таким образом, в 2020 году в областные советы переизбрались только 28,75% депутатов.

Однако в разных регионах Украины "успехи" у депутатов были разными. Наиболее консервативным в этом плане оказался Ивано-Франковский областной совет, где в 2020 году депутатами стали 44% избранников из предыдущего состава. Немного скромнее показатели в Житомирской, Хмельницкой и Черкасской областных советах - 37,5%.

Зато менее 25% депутатов переизбрались в 4 из 22 областных советов: Полтавский - 23,8%, Винницкий - 22,6%, Запорожский - 21,4% и Днепропетровский - лишь 20%.

В свою очередь повторно выиграли выборы 38 депутатов Харьковского областного совета (рекордный показатель). В городские советы областных центров переизбрались 30,8% депутатов, или 385 из 1248 человек (для Киевской области во внимание бралась Белая Церковь, для Донецкой - Краматорск).

Самый высокий уровень "доверия" у депутатов городского совета Ивано-Франковска - 47,6% избранников предыдущего созыва. Немного ниже показатели в Сумском городском совете - 45,2%, Днепровском - 43,75% и Одесскойм - 40,6%.

В свою очередь больше всего обновились городские советы Полтавы - только 14,3% депутатов предыдущего созыва, Черкасс - 14,3% и Николаева - 11,1%. В количественном показателе лидерами по повторно выигранным выборам являются депутаты столицы - 46 из 120 мандатов.

Также аналитики Гражданской сети проанализировали изменения состава советов 141 города Украины из бывшей категории "городов областного значения". Из 5089 депутатов нынешнего созыва только 1464 (28,8%) были избранниками и в предыдущем.

В среднем 50% и более депутатов переизбрались лишь в пять городских советов: Дружковский (Донецкая область) - 55,9%, Измаильский (Одесская область) - 55,3%, Марганецкий (Днепропетровщина), Трускавецкий (Львовская область) и Очаковский (Николаев) - по 50%.

Зато менее 10% депутатов повторно выиграли выборы в четырех городах: Кривом Роге (Днепропетровская) - 9,3% (5 депутатов), Умани (Черкасская область) - 7,9% (3), Селидово (Донецкая область) - 7,7% ( 2) и Могилеве-Подольском (Винницкая область) - 2,9% (только один депутат - Бзнуни Карен Буртелович).