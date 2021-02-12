Телеканал "112 Украина" проверят из-за эфира с Симоненко

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания назначил внеплановую невыездную проверку телеканала "112 Украина" (ООО "ТРК" 112-ТВ", г. Киев). Такое решение принято на заседании 12 февраля.

Проверка будет проведена на основании мониторинга эфира вещателя за 29-31 января этого года, информирует пресс-служба регулятора.

Сообщается, что 29 января в прямом эфире телеканала транслировалась передача "Голос народа", участником которой стал политический деятель Украины, первый секретарь Центрального Комитета Коммунистической партии Украины, народный депутат Украины II-VII созывов Петр Симоненко. Эта передача вышла в эфир также в повторах 30 (дважды) и 31 января без изменений или редакционной модерации.

"Петр Симоненко в своем выступлении допустил высказывания, направленные на компрометацию Вооруженных сил Украины, других вооруженных формирований и политического руководства Украины, создание панических настроений, обострение и дестабилизацию общественно-политической ситуации, создание дополнительной напряженности в обществе и протестных настроений среди граждан, разжигание национальной вражды", - констатируют в Нацсовете.

По словам ответственного секретаря Национального совета Юрия Зиневича, Петр Симоненко в своем публичном выступлении утверждает, что в Украине на территории отдельных районов Луганской и Донецкой областей продолжается внутренний конфликт, называя его гражданской войной.

"То есть такой формой вооруженного конфликта на территории Украины, которая исключает РФ как участника и сторону такого конфликта", - цитирует Зиневича Укринформ.

Он привел некоторые высказывания Симоненко: "Надо войну гражданскую прекратить, и вопрос о мире в Украине стоит ребром", "Я хочу, чтоб граждане Украины понимали - война продолжается у нас и убивает людей, поэтому и убивают людей на войне на гражданской", "исполнители - это украинские националисты и неофашисты, и они развязали эту войну" и другие.

Зиневич отметил, что Симоненко при этом не вспоминал об участии в вооруженном конфликте на Донбассе Вооруженных сил РФ и о действиях незаконных вооруженных формирований, следствием чего являются многочисленные жертвы среди граждан Украины и незаконное удержание граждан Украины на территории оккупированных областей. Высказывания Симоненко создают представление об особом характере и обособленности этих территорий, что дает им основания претендовать на специальный статус, отличный от остальных регионов Украины, считает Зиневич.

В Нацсовете отмечают, что альтернативного взгляда на вопрос, который является чувствительным для национальной безопасности Украины и обеспечения прав и свобод граждан Украины, лицензиатом предоставлено не было.

"Ведущие передачи не опровергли и не отнеслись критически ни к одному высказыванию политика, чтобы обеспечить предоставление зрителям достоверной и полной информации, в частности, не предприняли никаких действий, чтобы остановить риторику, которая содержит язык вражды", - пояснили в Нацсовете.

Нацсовет намерен выяснить, придерживался ли вещатель требований Закона Украины "Об информации". Проверку телеканала должны провести с 26 февраля до 12 марта 2021 года.

Напомним, в июле Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" из-за высказывания Медведчука. В эфире он несколько раз одобрял позицию Путина в международной политике.

6-8 октября NewsOne, "112 Украина" и ZIK транслировали программы и сюжеты о встрече народного депутата, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Москве. Темами встречи были налаживание отношений РоSSии с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 "Спутник V" в Украине и празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В апреле Нацсовет назначил проверку телеканала "112 Украина" из-за роSSийского мультфильма на Пасху. В январе телеканал проверяли из-за разжигания вражды.

В декабре 2019 года Нацсовет вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в дни памяти.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

Как сообщалось, Нацсовет обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию ZIK и "112 Украина".