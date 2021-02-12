Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин

В правительстве говорят, что ЕС призвал изучить опыт украинской реформы децентрализации.

Европарламент признал децентрализацию одной из самых успешных реформ в Украине, - Кабмин
Фото: kmu.gov.ua

Европейский Парламент в своей резолюции относительно имплементации Украиной Соглашения об ассоциации с ЕС отметил эффективность внедрения реформы децентрализации, которую определял как одну из самых успешных в Украине, и призвал завершить ее путем широкого открытого диалога между органами центральной и местной власти. Об этом сообщается на сайте Кабмина.

«Европарламент приветствует достижения Украины в проведении реформы децентрализации и расширении возможностей местных властей, являющейся одной из самых успешных реформ на сегодня; признает поддержку U-LEAD и формирования более 1000 территориальных общин; положительно оценивает шаги, принятые с целью децентрализации государственной власти и бюджетов через утверждение нормативно-правовых актов и их практического внедрения; призывает Европейскую Комиссию внимательно изучить успешные практики реформы децентрализации в Украине и рассмотреть их практическое внедрение в других государствах», - говорится в документе.

Комментируя решение Евросоюза, в Минрегионе отметили, что поддержка и углубление сотрудничества с ЕС является приоритетной задачей.

«Приветствуем призыв Европарламента к изучению нашей реформы децентрализации и применению ее самых успешных практик в других государствах. Минрегион будет способствовать ее популяризации и готов оказать консультативную поддержку относительно особенностей внедрения», - отмечает Министр развития общин и территорий Алексей Чернышов.

Кроме того, министр выразил благодарность всем международным партнерам, входящим в Совет доноров по вопросам внедрения реформы децентрализации, действующий при Минрегионе, за поддержку и готовность продолжать реализацию реформы.

При этом глава министерства отметил, что планируется также укрепление сотрудничества между Украиной и ЕС в сферах цифровизации, изменения климата, гендерной политики и внедрения инициативы «Европейский зеленый курс», к которой активно приобщается и Минрегион. В частности, по направлению повышения энергоэффективности зданий, развития эффективного тепло- и водоснабжения, внедрения ресурсоэффективного строительства, управления бытовыми отходами и трансформации угольных регионов.

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