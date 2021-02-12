МОЗ запустило онлайн-сервис для онкобольных, который поможет найти бесплатные лекарства

"Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь" стартует 15 февраля.

МОЗ запустило онлайн-сервис для онкобольных, который поможет найти бесплатные лекарства
Фото: Lb.ua

В Украине появился сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь", который поможет онкобольным получить назначенные препараты бесплатно.

Об этом информирует пресс-служба МОЗ.

"К Всемирному дню борьбы против рака 4 февраля и Международному дню онкобольного ребенка 15 февраля стартует электронный сервис «Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь». Сервис поможет сделать лечение для пациентов с онкологией доступным и уменьшить долю украинцев, отказывающихся от лечения. Инициаторы сервиса ОО «Лекарства Контроль» при финансовой поддержке Международного фонда «Возрождение»", - говорится в сообщении.

По данным Национального канцер-реестра Украины, 373 украинца ежедневно узнают об онкологическом диагнозе. Каждый 6-й украинец отказывается от обращения к врачу-за высокой стоимости лечения (17,7%).

Теперь на сайте Лекарства для онкобольных можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.

Кроме того, на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в избранный регион. Иными словами, пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкологический центр, где их можно будет получить.

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