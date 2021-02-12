На Донбассе оккупанты семь раз нарушили режим прекращения огня

В течение пятницы, 12 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано семь нарушений режима прекращения огня со стороны поддерживаемых РФ боевиков.

Об этом информирует пресс-центр штаба ООС.

В частности вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из подствольного гранатомета, крупнокалиберного пулемета и стрелкового оружия недалеко от населенного пункта Водяное, что на Приазовье. В ответ на обстрелы со стороны противника украинские военные открыли огонь.

Вблизи Павлополя в результате подрыва на неизвестном взрывном устройстве получил ранения военнослужащий из состава Объединенных сил. Боец был оперативно доставлен в лечебное учреждение, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Также оккупанты дважды применили беспилотный летательный аппарат и сбросили два выстрела ВОГ-17 у позиций Объединенных сил рядом с населенным пунктом Золотое-4. А вблизи Новолуганского украинские защитники зафиксировали пролет БПЛА противника с пересечением линии разграничения.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ .

Напомним, в результате вражеских обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 11 февраля были убиты двое украинских защитников. Было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня со стороны оккупантов.