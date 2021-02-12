Найденную в Киеве картину художника Поля Синьяка вернули в музей в Нанси
Картину передал музею посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
Картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 миллиона долларов, найденная у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве, вернулась в музей французского города Нанси.
Картину передал музею посол Украины во Франции Вадим Омельченко.
"Хороши те истории, что хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - написал Омельченко в твиттере.
Напомним, 15 апреля 2019 года полиция задержала трех подозреваемых в убийстве владельца ювелирного бизнеса Сергея Киселева в Киеве. Среди вещей, изъятых у одного из подозреваемых, обнаружили несколько картин. Одной из них была картина Синьяка, похищенная в 2018 году во Франции из музея в городе Нанси.