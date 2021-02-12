Найденную в Киеве картину художника Поля Синьяка вернули в музей в Нанси

Картина художника Поля Синьяка "Порт Ла-Рошель" стоимостью 1,5 миллиона долларов, найденная у подозреваемых в убийстве ювелира Сергея Киселева в Киеве , вернулась в музей французского города Нанси.

Фото: twitter.com/OmelchenkoVadym

Картину передал музею посол Украины во Франции Вадим Омельченко.

"Хороши те истории, что хорошо заканчиваются! Имел честь принять участие в церемонии возвращения городу Нанси похищенной картины Поля Синьяка, найденной благодаря украинским правоохранителям и командной работе с французскими коллегами. Франция всегда может рассчитывать на Украину как на надежного друга и партнера", - написал Омельченко в твиттере .

Фото: twitter.com/OmelchenkoVadym