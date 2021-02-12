Нацсовет обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию ZIK и "112 Украина"

Телеканалам неоднократно объявляли предупреждения.

Нацсовет обратится в суд, чтобы аннулировать лицензию ZIK и "112 Украина"
Фото: tv.112.ua

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания обратится с иском в суд об аннулировании лицензии каналов ZIK и "112 Украина".

Такие решения регулятор принял на своем заседании 12 февраля, сообщает Детектор медиа.

Обратиться в суд Нацсовет планирует из-за того, что оба канала во время проведения нескольких проверок не предоставили всех необходимых документов (в частности, копии сеток вещания). Таким образом, не было возможности сверить информацию мониторинга с сеткой вещания. Такие действия регулятор расценил как умышленные и составил соответствующие акты, на основе которых и будут сформированы обращения в суд.

Проверки касались в том числе трансляции встречи главы политсовета политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", народного депутата Украины Виктора Медведчука с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Москве.

Также Нацсовет объявил несколько предупреждений за разжигание вражды в эфире, в том числе и из-за марафона "Пахнет Соросом" и анонса марафона "Реванш соросятни". За последний регулятор оштрафовал ZIK на 341 тыс. 667 гривен. Кроме этого, штраф в 114 тыс. гривен и два предупреждения получил и канал "112 Украина".

На заседание представители телеканалов не пришли, поскольку, по словам членов Нацсовета, считали, что регулятор им сообщил ненадлежащим образом, и просили перенести рассмотрение вопросов после завершения карантина. Поэтому регулятор рассматривал вопрос о результатах проверки без участия представителей.

Напомним, в июле Нацсовет назначил внеплановую проверку телеканала "112 Украина" за высказывания Медведчука. В эфире он несколько раз одобрял позицию Путина в международной политике.

6-8 октября NewsOne, "112 Украина" и ZIK транслировали программы и сюжеты о встрече народного депутата, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Виктора Медведчука с президентом РоSSии Владимиром Путиным в Москве. Темами встречи были налаживание отношений РоSSии с Украиной, поставки вакцины от СОVID-19 "Спутник V" в Украину и празднование 75-летия победы в Великой Отечественной войне.

В апреле Нацсовет назначил проверку телеканала "112 Украина" за роSSийский мультфильм на Пасху. В январе телеканал проверяли из-за разжигания вражды.

В декабре 2019 года Нацсовет вынес предупреждение спутниковым телеканалам "112 Украина" и "Горизонт-TV" (Харьковская область) за несоблюдение правил вещания в дни памяти.

2 февраля президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях против депутата Верховной Рады Тараса Козака (связан с Виктором Медведчуком) и записанных на него телеканалов 112, NewsOne и ZIK.

После этого телеканалы исчезли из эфира и продолжили работу только на Youtube. По данным соцопроса, почти половина украинцев поддерживают закрытие телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK.

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