Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля

В мероприятии примет участие президент США Джо Байден.

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля
Фото: twitter.com/MunSecConf

Мюнхенская конференция по безопасности состоится в онлайн-формате 19 февраля.

Как сообщили организаторы, в мероприятии примут участие президент США Джо Байден, канцлер ФРГ Ангела Меркель, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреисус, спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри и основатель компании Microsoft Билл Гейтс.

Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила, что президент выскажется "о необходимости того, чтобы Соединенные Штаты и Европа вместе взяли на себя глобальные вызовы", сообщает DW.

В 2021 году Байден станет первым действующим президентом США, который примет участие во встрече, хоть и будет присутствовать виртуально.

Байден посещал Мюнхен для участия в конференции в 2009 и 2013 годах, когда он был вице-президентом Барака Обамы. Он также поехал в 2019 году.

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