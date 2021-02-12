Представитель Германии в ООН жестко ответил роSSийскому послу на "оккупацию Украины Украиной"

Кристоф Хойсген раскритиковал Небензю за искажение инфомации в его выступлении на Совбезе ООН.

Посол Германии в ООН Кристоф Хойсген ответил роSSийскому коллеге Василию Небензе на его заявление о том, что РоSSия "не брала на себя обязательств по Будапештскому меморандуму заставлять часть Украины оставаться в ее составе против воли населения".

Заявление Хойсгена, сделанное вчера в рамках заседания Совета безопасности ООН , опубликовано на сайте Постоянного представительства Германии в ООН .

Он напомнил, что, согласно Будапештскому меморандуму, Украина лишилась ядерного арсенала в обмен на гарантии безопасности, в том числе и со стороны РоSSии.

"20 лет спустя Украине пришлось заплатить очень высокую цену за добросовестность в отношении Будапештского меморандума и РоSSии - РоSSия вторглась в Крым и на Восточную Украину. РоSSия представила это как внутреннее противостояние. Но мы знаем от самого президента Путина, который награждал роSSийских солдат за участие в нападении, что это действительно были россияне, которые вторглись в Крым и на Восток Украины. Это то, что мы упустили в сегодняшней презентации Василия", - заявил посол.

Хойсген напомнил о циничном сбитии самолета в июле 2014 года, в результате которого погибли 300 человек.

"Тогда как роSSийский военный командир Игорь Гиркин публично высказывался и радовался гибели самолета, который, по его мнению, был украинским. Господин Гиркин до сих пор живет на свободе в РоSSии вместо того, чтобы предстать перед судом в Гааге, где семьи жертв требуют ответственности за это ужасное нападение на рейс МН-17. Я также пропустил это в заявлении Василия", - продолжил Хойсген.

Он добавил, что РоSSия не выполняет взятых на себя обязательств в рамках Минских договоренностей о прекращении огня и отводе оружия, а также не допускает ОБСЕ для мониторинга.

"Когда я слушал сегодня - а я очень внимательно слушал Василия - у меня складывалось впечатление, что это Украина вторглась в РоSSию, а не наоборот, что РоSSия фактически это сделала", - добавил Хойсген.

Посол Германии в ООН подчеркнул, что Верховная Рада Украины - не роSSийская Госдума, где в основном решения штампуются, а демократия.

"К сожалению, поведение РоSSии в Украине является частью модели, которую мы регулярно наблюдаем здесь, в Совете безопасности: неуважения к международному праву и международному гуманитарному праву. Мы видим это в Сирии, подрыве Конвенции о перемещении химического оружия, бомбардировке больниц, повстанцам, дислоцированных в Ливии, и мы видели в отравлении Скрипаля и господина Навального", - добавил господин посол.

Напомним, что вчера состоялось заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Донбассе. РоSSийский посол сделал несколько заявлений о том, что "Украина сама себя оккупировала", а роSSийских войск здесь нет.

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе, первый президент Украины Леонид Кравчук заявил, что Украина осуществляет практические шаги для урегулирования конфликта, но при этом вынуждена преодолевать противодействие РоSSии в процессе переговоров.