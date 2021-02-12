Европарламент поддержал создание Крымской платформы

Призыв к руководству и государствам-членам ЕС оказывать содействие в ее развитии содержится в докладе ЕП.

Европейский парламент поддержал основание Крымской платформы и призвал чиновников Евросоюза и государства-члены ЕС предоставить этой инициативе всю необходимую поддержку.

Об этом говорится в докладе Европейского парламента от 11 февраля 2021 года об имплементации Соглашения об ассоциации Украина-ЕС.

"Европейский парламент подтверждает свой призыв о (создании) международного формата переговоров для деоккупации Крымского полуострова при активном участии ЕС; призывает вице-президента Еврокомиссии / Высокого представителя Евросоюза и государства-члены ЕС предоставить всю необходимую поддержку в создании международной Крымской платформы, обеспечивать координацию, формализацию и систематизацию усилий, направленных на восстановление территориальной целостности Украины; считает важным привлечь Меджлис крымскотатарского народа как единственный международно признанный представительный орган крымских татар к деятельности этой платформы", - говорится в документе.

Напомним, что Крымская платформа позиционируется как переговорная площадка, целью которой будет деоккупация Крымского полуострова. С 27 февраля 2014 года украинский Крым является временно оккупированным РФ .

По словам первого заместителя главы МИД Эмине Джеппар, создание платформы имеет целью "задать многоуровневую рамку, которая будет держать тему Крыма на разных уровнях". Самый высокий политический уровень на себя возьмет саммит, организацию которого будет инициировать Украина.

В конце декабря Кулеба отмечал, что РоSSия делает все, чтобы дискредитировать Крымскую платформу.

Первый саммит Крымской платформы назначили на 23 августа.