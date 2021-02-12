Боевика группировки "Восток" приговорили к 10 годам заключения

Контрразведка Службы безопасности Украины разоблачила участника незаконных вооруженных формирований, который оказал активное сопротивление силам АТО, в том числе в районе Донецкого аэропорта.

Преступник заочно приговорен к 10 годам лишения свободы, сообщает пресс-центр СБУ .

По данным следствия, уроженец поселка Очеретное, что в Донецкой области, в мае 2014 года присоединился к группировке боевиков "Восток". В составе незаконного вооруженного формирования он участвовал в боевых действиях против украинских военных и правоохранительных органов в районе Донецкого аэропорта, а также вблизи Саур-Могилы, Ясиновки, Пантелеймоновки, Бетманового, Песков и Авдеевки.

Сейчас боевик скрывается от правосудия на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой области. Осужденного объявлен в розыск за совершение преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 258-3 (участие в террористической группе или террористической организации) Уголовного кодекса Украины.

"Документирование противоправной деятельности проводилось под процессуальным руководством Черновицкой областной прокуратуры", - отмечают в СБУ .

Напомним, в январе в розыск объявили главаря группировки боевиков "ЛНР".