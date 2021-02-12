Из "Слуги народа" могут выйти не менее 10 депутатов, - источники

В основном это мажоритарщики и "первые лица".

Из "Слуги народа" могут выйти не менее 10 депутатов, - источники
Фото: Укрінформ

Из партии "Слуга народа" могут выйти как минимум десять ее членов, в основном мажоритарщики и "первые лица". Об этом идет речь в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новыи? политпроект Банковои?".

Главной причиной "бунта", по словам шеф-редактора, является сложная ситуация и в партии, и во фракции.

"«Я стоял у истоков СН, еще когда она и партией ни была полноценной, состою в ее руководящих органах. За это время ни одну серьезную инициативу, ни с ячейками, ни на выборах, реализовать не удалось - все наталкивалось на какую-то глухую стену бездействия, молчания. Не вижу смысла дальше тянуть», - говорит один лидеров политсилы. Решение о выходе из руководящих органов он уже принял, относительно самой партии - еще думает (все же серьезный фрагмент жизни), поэтому с публичным заявлением не спешит", - говорится в материале.

На невозможность повлиять хотя бы на какие-то решения жалуются и мажоритарщики.

"«Я работал на своем округе задолго до прихода Зеленского в политику. Да, сейчас меня избрали от СН, и это было проще; но они меня - как Ющенко в свое время о «Нашей Украине» говорил - явно «не на помойке нашли». Люди меня знают, и они с меня спрашивают. За платежки, за отсутствие вакцины, за все. Что мне им отвечать? И почему я должен разделять бремя ответственности, если, даже будучи членом партии власти, никак и ни на что не могу повлиять? Никак и ни на что!» - возмущается мажоритарщик из одной большой южной области", - пишет Соня Кошкина.

При этом, отмечается в материале, в руководстве партии о проблемах знают.

"«Доходит до того, что человек в рабочем чате у нас пишет: "Исключите меня скорее! Достали все!". Понятно, никто исключать не будет - чтобы коалиция не посыпалась. Но самое неприятное: если ты указываешь на проблемы, начальство от тебя, в лучшем случае, отмахивается. А за глаза говорит: "Ясно с ним все, его Беня купил!" или "в ОПЗЖ захотел? И кому он там нужен!"» , - свидетельствует еще один", - пишет Соня Кошкина.

Напомним также, что в Офисе президента думают над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа".

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