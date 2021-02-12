Разумков подписал законопроект о Бюро экономической безопасности

Спикер Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал законопроект о создании Бюро экономической безопасности. Теперь документ направят на подпись президенту.

Законопроект предусматривает создание БЭБ как центрального органа исполнительной власти, который будет заниматься правонарушениями, посягающими на функционирование экономики государства, говорится в сообщении Рады.

Ожидается, что Бюро повысит эффективность правоохранительных органов в сфере формирования и использования финансовых ресурсов государства и его экономической безопасности. Как следствие, это должно уменьшить теневой бизнес в Украине и увеличить поступление налогов и сборов, оптимизировать структуры правоохранительных органов, материально-техническую базу и сократить общее количество работников, противодействующих преступности в сфере финансов.

"Кроме того, 9 февраля Глава Парламента подписал Закон (проект №4090), устанавливающий сроки ликвидации налоговой милиции в связи с созданием Бюро экономической безопасности Украины", - говорится в сообщении.

Налоговая милиция должна быть ликвидирована со дня принятия правительством решения о начале деятельности Бюро и не позднее шести месяцев со дня вступления в силу закона о БЭБ.

Напомним, что 28 января Верховная Рада Украины приняла во втором чтении закон о создании Бюро экономической безопасности. За проголосовали 242 нардепа. Новосозданный орган будет выполнять правоохранительную, аналитическую, экономическую, информационную и другие функции. В первом чтении проект был принят еще в сентябре.