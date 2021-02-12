Потери от оккупации Донбасса составляют 375 млрд грн, - Резников

Затраты на восстановление оккупированных территорий оцениваются в более чем 21 млрд долларов.

Потери от оккупации территорий в Донецкой и Луганской областях пока составляют 375 млрд грн без учета стоимости активов.

Об этом заявил вице-премьер-министр - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников, передает "Интерфакс-Украина".

"По расчетам и экспертными заключениям Центра экономических стратегий, потери только в Донецкой и Луганской областях составляют 375 млрд грн, и это без учета стоимости активов, которые сегодня находятся на оккупированных территориях", - сказал он во время публичного обсуждения проекта Национальной экономической стратегии-2030 на тему "Реинтеграция временно оккупированных территорий Украины".

Кроме того, Резников добавил, что по оценкам Венского международного института, затраты на восстановление Донецкой и Луганской областей оцениваются в более чем 21 млрд долларов.

Как сообщалось, Минреинтеграции планирует разработать Стратегию экономического развития Донецкой и Луганской областей на основе 42 международных кейсов и представить ее на утверждение Кабинета министров до апреля 2021 года.

Напомним, ранее Резников заявлял, что Украина разрабатывает "особый" экономический статус для Донбасса. Он назвал этот подход украинской версией понятия "особый статус".