Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Президент напомнил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства.

Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом
Володимир Зеленський
Фото: Пресслужба Офіса президента

Владимир Зеленский поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом.

Поздравление президент Украины опубликовал в Twitter.

"От своего имени и народа Украины я хотел бы поздравить верховного лидера китайского народа президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом!" - написал Зеленский.

Он также отметил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства, и выразил желание продолжать расширение взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Китаем.

Напомним, в новогоднем обращении Зеленского к украинцам вместе с президентом снялись дети, которым он рассказывал о достижениях года. Также президент записал видеообращение с новогодними поздравлениями для каждой области Украины и Крыма.

В декабре Зеленский показал новогодние поздравительные письма, которые прислали ему шестиклассники с Волыни.

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