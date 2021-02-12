Зеленский по-китайски поздравил Си Цзиньпина с Новым годом

Президент напомнил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства.

Владимир Зеленский поздравил лидера КНР Си Цзиньпина с китайским Новым годом.

Поздравление президент Украины опубликовал в Twitter .

"От своего имени и народа Украины я хотел бы поздравить верховного лидера китайского народа президента Си Цзиньпина и дружественный китайский народ с Новым годом!" - написал Зеленский.

Он также отметил, что в этом году Украина и КНР отмечают 10-ю годовщину установления стратегического партнерства, и выразил желание продолжать расширение взаимовыгодного сотрудничества между Украиной и Китаем.

Напомним, в новогоднем обращении Зеленского к украинцам вместе с президентом снялись дети, которым он рассказывал о достижениях года. Также президент записал видеообращение с новогодними поздравлениями для каждой области Украины и Крыма.

В декабре Зеленский показал новогодние поздравительные письма, которые прислали ему шестиклассники с Волыни.