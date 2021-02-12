В ОП думают над созданием еще одной партии, - источники

В Офисе президента думают над созданием еще одной партии, кроме "Слуги народа". Одним из прообразов может стать «Наш край» времен президента Петра Порошенко. Об этом идет речь в материале шеф-редактора LB.ua Сони Кошкиной "Полураспад «Слуги народа», «партия Разумкова» и новыи? политпроект Банковои?".

Пока, говорится в тексте, никакой конкретики нет. Совместно с группой «Рейтинг» проводится ряд исследований, и уже после их результатов будет более детальное обсуждение идеи.

"В начале февраля 2021-го на Банковой говорят: «Слугу» никто не отменял, никто от них не отказывается, но рейтинг падает, и для успешной деятельности в дальнейшем нам нужны две параллельные колонны», - свидетельствует один из авторов идеи. Пока ее кодовое название - «Новая партия Банковой». Кодовое, поскольку конкретики нет. «На выборах Володи мы четко понимали, в чем наша сильная сторона, каков запрос общества; понимали, что центристская ниша свободна и т.д. Сейчас ситуация изменилась: нужно очень внимательно изучить обстоятельства; определиться, на какую часть электорального пирога мы можем претендовать, и только тогда запускать работу», - продолжает собеседник", - пишет Соня Кошкина.

К тому же, отмечает шеф-редактор, надо определиться с финансированием.

"Базироваться ли на идеологии "содружества сильных регионов", аффилировать ли политсилу непосредственно с Президентом, привлекать ли "старые кадры" - все это предстоит решить. Как и то, на какие, собственно, деньги все это запускать (ясно же , что не на свои)", - отмечается в материале.

Напомним, ранее в интервью LB.ua один из идеологов "Слуги народа" Никита Потураев отмечал, что на следующих выборах, по его мнению, от "Слуги народа" пойдут минимум три силы. "Одна из них будет непосредственно «Слуга народа», а две или как минимум одна - новая сила. Потому что в партии и сегодня есть центристская группа. Она вполне реформаторская, но как бы с таким немного левым уклоном. Есть безусловные правоцентристы, к которым я и себя отношу», - отмечал Потураев.