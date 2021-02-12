Под ОАСК с дымовыми шашками протестовали из-за отмены переименования Московского проспекта в честь Бандеры

Под зданием Окружного административного суда протестовали из-за отмены переименования ряда улиц, в том числе Московского проспекта в честь Степана Бандеры.

Митингующие требовали ликвидировать ОАСК за антиукраинские решения, говорится на странице ВО "Свобода" в Facebook.

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Фото: Макс Требухов

Напомним, вчера стало известно, что Окружной административный суд Киева своим решением от 28 января 2021 года частично удовлетворил административный иск общественного союза "Общественный контроль и порядок", признав противоправным и отменив решение Киевского городского совета от 7 июля 2016 года №559/559 "О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве ".

Речь идет об изменении названия улицы Баумана на улицу Януша Корчака, улицы Кутузова на улицу Генерала Алмазова, улицы Суворова на улицу Михаила Емельяновича-Павленко, переулка Кутузова на переулок Евгения Гуцало, проспекта Московского на проспект Степана Бандеры.

В КГГА сообщили, что готовят апелляцию на это решение суда.

Киевсовет переименовал Московский проспект в проспект Степана Бандеры в 2016 году. Тогда мэр Киева Виталий Кличко говорил, что Киевсовет может пересмотреть свое решение, если будут обращения от киевлян. Мэр мог наложить вето на решение Киевсовета, однако не сделал этого.

В августе 2016-го Кличко подписал постановление о переименовании и отправил его в печать. Официально проспект Бандеры появился 9 августа, когда газета Киевского городского совета "Хрещатик" опубликовала соответствующее решение.

25 июня 2019-го Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта в честь Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на проспект Шухевича.