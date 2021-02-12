Тихановская: "Нам стало проще понять украинцев - бывший президент проиграл выборы, но незаконно удерживает власть"

Белорусская оппозиционер Светлана Тихановская провела онлайн-встречу с украинскими депутатами и призвала их поддержать демократическую Беларусь в международных организациях. Она также выразила надежду на скорую встречу с руководством Украины.

Обращение Тихановской к Верховной Раде опубликовано на ее сайте.

На онлайн-встрече присутствовали депутаты Сергей Кальченко, глава комитета Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Александр Мережко, глава делегации Украины в ПАСЕ Мария Мезенцева ("Слуга народа"), Александра Устинова, Соломия Бобровская и Юлия Клименко ("Голос"), Лариса Билозир ("За будущее"), Алексей Гончаренко, София Федина и Максим Саврасов ("Европейская солидарность"), Оксана Савчук ("Свобода").

Оппозиционер призвала Украину поддержать Беларусь в ОБСЕ , ПАСЕ , ООН , а также на других международных площадках.

Украинские политики выразили поддержку белорусам в борьбе за свободу и демократию и напомнили, что ждут Тихановскую в Киеве .

"Спасибо за вашу поддержку. Белорусы видели, как депутаты вывесили бело-красно-белые флаги в Верховной Раде. Белорусы знают об акциях солидарности, которые проходят в разных городах Украины. Белорусы ценят ваше решение не признавать Александра Лукашенко президентом после украденных выборов в августе 2020 года. Мы также ценим вашу помощь тем белорусам, которые были вынуждены покинуть свою страну. Для них Украина стала вторым домом", - говорится в заявлении Тихановской.

"Я знаю, что многие украинцы долгое время относились к Лукашенко или нейтрально, или даже положительно. Его пропаганде удавалось "продавать" части украинского общества образ крепкого хозяйственника и борца с коррупцией. Но в последние полгода он показал свое истинное лицо - его не интересует ничего, кроме личной власти. Доверие и уважение к нему рухнуло везде, в том числе и в Украине", - добавила оппозиционер.

Тихановская отметила, что из-за страха потерять власть Лукашенко бросил страну в кризис и испортил отношения со своими соседями.

"Он ставит под угрозу суверенитет страны, договариваясь об интеграции с Владимиром Путиным. Бывший президент относится к Беларуси, как к своему личному колхозу. Это разрушает экономику и айти-сектор, который вынужден бежать из страны", - сказала она.

Тихановская также отметила, что поддерживает территориальную целостность и независимость Украины.

"Крым по закону является частью Украины, однако уже несколько лет де-факто контролируется Россией . Во многом в последние полгода белорусы живут в похожем состоянии, и теперь нам стало проще понять проблемы украинцев. Де-юре бывший президент проиграл на выборах, однако де-факто его режим до сих пор незаконно удерживает власть", - сказала Тихановская.

Напомним, в октябре прошлого года Тихановская говорила, что намерена посетить Украину после местных выборов. Она отметила, что Беларусь хотела бы строить партнерские и взаимовыгодные отношения с нашей страной. Глава МИД Дмитрий Кулеба отмечал, что если Тихановская приедет в Украину, первым вопросом к ней будет: "Чей Крым?"

Отвечая на вопрос, видит ли она Беларусь членом Европейского Союза в будущем, Тихановская сказала, что это будут решать сами белорусы.

Тихановская также неоднократно заявляла, что если Лукашенко уйдет с поста мирно, ему предоставят гарантии личной безопасности. Однако действия власти и силовиков против мирных протестующих не становились мягче.

В ноябре 2020 года Тихановская анонсировала Народный трибунал и амнистию за захват Лукашенко. "Я, Светлана Тихановская, объявляю Народный Трибунал и амнистию за захват Лукашенко и членов его террористической группировки. Если государственная судебная система не работает, мы справимся без нее. Ответить должен каждый, кто цинично нарушил и нарушает закон, от членов избирательных комиссий и провластных наблюдателей до чиновников, идеологов и офицеров, которые отдавали и выполняли преступные приказы. Вы нарушили закон, и вы боитесь правосудия. Но время правосудия пришло", - заявила она.

11 февраля 2021 года во время своего выступления на Всебелорусском народном собрании Лукашенко назвал условия ухода от власти: прекращение протестов и неприкосновенность его сторонников.