Белорусской оппозиционеру Колесниковой выдвинули еще два обвинения

Ее обвинили в заговоре и создании экстремистского формирования.

Члену президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой выдвинули еще два обвинения - в заговоре и создании экстремистского формирования.

Об этом сообщил Telegram-канал экс-кандидата в президенты Виктора Бабарыка.

Отмечается, что Колесникову обвиняют в заговоре с целью захвата государственной власти неконституционным путем (ч. 1 ст. 357 УК), а также в создании экстремистского формирования и в руководстве им (ч. 1 ст. 361-1 УК).

Адвокату Максиму Знаку выдвинули аналогичные обвинения.

Ранее Колесникову также обвинили по ч.3 ст. 361 Уголовного кодекса (призывы к действиям, направленным на причинение вреда национальной безопасности Республики Беларусь , совершенные с использованием СМИ и сети Интернет).

Напомним, в сентябре прошлого года в Беларуси задержали или выдворили шестерых из семи членов Координационного совета. На свободе осталась только нобелевская лауреат Светлана Алексиевич, которая позже уехала в Германию.

Место пребывания Марии Колесниковой было не известно с утра 7 сентября. 8 сентября белорусская пограничная служба заявила, что оппозиционера задержали при попытке пересечь границу с Украиной. СМИ сообщили, что Колесникова порвала свой паспорт, чтобы ее принудительно не выдворили из страны. По словам заместителя министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, это было насильственное выдворение оппозиционеров.

Позже также задержали адвоката Колесниковой Людмилу Козак.