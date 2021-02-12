Национальный музей истории Украины в суде требует снести незаконно построенную часовню на своей территории

17 марта состоится подготовительное заседание, сейчас идет экспертиза.

Национальный музей истории Украины в суде требует снести незаконно построенную часовню на своей территории
Музей истории Украины
Фото: facebook.com/nmiuu

Национальный музей истории Украины в суде требует снести часовню УПЦ МП. Согласно иску, часовню возвели самовольно возле остатков Десятинной церкви.

Об этом сообщает YourАrt со ссылкой на материалы суда.

Предварительно Хозяйственный суд Киева назначил судебную земельно-техническую экспертизу, которая установит текущее местоположение часовни, и действительно ли она находится на территории музея. А 17 марта состоится подготовительное заседание.

Часовню возле фундамента Десятинной церкви построили более 15 лет назад. Как потом выяснилось, исполнительный орган, который дал разрешение на строительство, превысил свои полномочия, поскольку строительство не согласовали ни с Национальным музеем истории, ни с Киевским городским советом, ни с Министерством культуры.

Часовню несколько раз пытались поджечь, а в январе 2018 года в помещение бросили коктейль Молотова.

Напомним, здание, которое принадлежит УПЦ МП, возле фундамента Десятинной церкви в Киеве возвели в 2005 году. Несмотря на отсутствие разрешительных документов, часовня более 10 лет работает на территории исторического памятника.

В 2018 году профильная комиссия Киевсовета поддержала петицию о демонтаже часовни как незаконной "малой архитектурной формы".

Наместник часовни епископ Гедеон (Харон) оказался гражданином РоSSии и по этой причине был лишен украинского гражданства.

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