Корниенко заявил, что "Слуга народа" не планирует менять идеологию: "Это радикальный центризм"

"Либералы нас обвиняли в том, что мы закрыли рынок газа, социалисты - в том, что открыли... А мы - сделали временное регулирование".

Корниенко заявил, что "Слуга народа" не планирует менять идеологию: "Это радикальный центризм"
Фото: Макс Требухов

Партия "Слуга народа" не имеет планов относительно официальной смены идеологии, она остается центристской.

Об этом заявил глава партии Александр Корниенко, передает "Укринформ".

"Сейчас у нас нет планов относительно официальной смены идеологии. Она остается центристской, это украинский центризм, радикальный центризм... Он предполагает использование различных политических инструментов в тех или иных ситуациях, когда нужно", - сказал он.

По словам Корниенко, партия "продолжает последовательно демонстрировать" свою идеологию. Например, открыв рынок газа, но увидев, что в нем есть проблемы, было сделано временное регулирование.

"Это классический инструмент радикального центризма так называемого. Либералы нас обвиняли в том, что мы закрыли рынок газа, социалисты нас обвиняли в том, что мы открыли рынок газа. Но мы сделали временное регулирование, «призакрыли» на некоторое время, понимая, что есть проблема с тарифами и люди не имеют возможности платить и надо дать возможность платить. Это что касается идеологии", - пояснил депутат.

Напомним, в феврале прошлого года "Слуга народа" объявила своей идеологией "украинский центризм". "Но это не тот центризм, к которому мы привыкли за время независимости Украины. Когда ты не знаешь, кто ты, и говоришь, что ты центрист", - уверял Корниенко.

В 2019 году идеолог партии Руслан Стефанчук назвал "Слугу народа" либертарианской. Но уже через несколько месяцев тогдашний лидер партии Дмитрий Разумков сказал, что не согласен со Стефанчуком, так как в социальной сфере пойти по пути либертарианства невозможно.

Его преемник Корниенко после этого сказал, что партия будет искать компромисс между либеральными и социалистического идеями.

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