Китай запретил вещание BBC на своей территории

Британское медиа BBC World News получило запрет на вещание в Китае.

Национальное управление радио и телевидения КНР аргументировало свой запрет тем, что репортажи BBC в Китае якобы серьезно нарушают правила, в том числе и то, что новости должны быть правдивыми и честными. Как пишет Reuters, регулятор заявил, что BBC News нанесли ущерб интересам страны и подорвали национальное единство.

Таким образом канал "не соответствует требованиям к иностранным телеканалам в Китае", и заявка на трансляцию еще год не может быть принята.

Англоязычные новости BBC World преимущественно не включены в пакеты телеканалов на территории Китая, но доступны в некоторых отелях и домах.

Действия КНР уже осудили министр иностранных дел Доминик Рааб и Госдеп США . Рааб заявил, что запрет на вещание на материковом Китае является недопустимым ограничением свободы слова.

"В Китае действуют одни из самых строгих ограничений свободы СМИ и Интернета, и этот последний шаг только навредит репутации Китая в глазах мира", - заявил он.

BBC систематически сообщало об изнасиловании женщин в лагерях для этнических уйгуров и других мусульман в китайском регионе Синьцзян. Китай отрицал все обвинения и заявил, что материалы BBC лишены фактов.

КНР, как известно, отселяет уйгурское население в так называемые лагеря перевоспитания. Правозащитники заявляли, что Коран в доме является достаточным основанием для того, чтобы посадить уйгурца в лагерь на несколько месяцев, а то и лет, пишет DW.