В день визита Зеленского на Донбасс погибли двое военных

Враг обстрелял Новомихайловку из пулемета.

В день визита Зеленского на Донбасс погибли двое военных (обновлено)
Фото: facebook/Операція об'єднаних сил

В результате вражеских обстрелов в зоне боевых действий на Донбассе 11 февраля были убиты двое украинских защитников.

Информация о втором погибшем поступила в ночь с четверга на пятницу. Воин погиб в результате обстрела около Новомихайловки примерно в 20:45, говорится в сообщении на странице Оперативно-тактической группировки "Восток" в Facebook.

"В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток», неподалеку Новомихайловки, вооруженные формирования РоSSийской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня и осуществили обстрел наших позиций из крупнокалиберного пулемета. В результате обстрела один из защитников Украины погиб. На обстрел роSSийско-оккупационных войск был дан адекватный ответ", - говорится в сообщении.

В штабе ООС добавили, что всего за прошедшие сутки было зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня.

Недалеко от населенного пункта Зайцево вооруженные формирования РоSSийской Федерации осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия. В результате выстрела один военнослужащий из состава Объединенных сил получил огнестрельное ранение. Ему оперативно оказали первую медицинскую помощь, но, к сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации.

Неподалеку Водяного, что на Приазовье, оккупанты открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета. А в районе населенного пункта Авдеевка враг произвел несколько выстрелов из подствольного гранатомета.

Также, вблизи Луганского оккупанты вели огонь из гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета. На прицельные обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники давали адекватный ответ. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

На протяжении текущих суток, 12 февраля, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним, что 11 февраля в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты также осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате выстрела один военнослужащий получил ранения. К сожалению, от полученных ранений он скончался во время эвакуации.

В четверг в зоне боевых действий с визитом находился президент Владимир Зеленский и послы стран G7. Зеленский вместе с послами посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, промзоны, в Шумах, а также "побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага". Президент отметил, что "сепаратисты хотят сорвать режим прекращения огня".

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