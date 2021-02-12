Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупанты на Донбассе не заинтересованы в соблюдении режима прекращения огня, но украинские военные не дадут его сорвать.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Зеленский вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах, а также "побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага".

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения ним перемирия и обстрелов наших позиций.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.

"Они не получают от меня приказ отвечать ни разу. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате выстрела один военнослужащий получил ранения. К сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации.