Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский

Украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения ним перемирия и обстрелов наших позиций.

Сепаратисты хотят сорвать прекращение огня. Мы не дадим, - Зеленский
Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский уверен, что оккупанты на Донбассе не заинтересованы в соблюдении режима прекращения огня, но украинские военные не дадут его сорвать.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Сегодня Зеленский вместе с послами ряда иностранных государств посетил украинские позиции вблизи Авдеевки, Промзоны, в Шумах, а также "побывал на позиции, расположенной в 80 метрах от врага".

"Мы понимаем, что происходит. Мы в принципе понимаем, что режим прекращения огня нужен только нам. Мы в принципе понимаем, что сепаратисты хотят его сорвать. Мы это понимаем. Но стойкость наших военных говорит о том, что мы не дадим это сделать", - сказал президент.

Зеленский также отметил, что украинские воины должны отвечать врагу в случае нарушения ним перемирия и обстрелов наших позиций.

"Наши ребята прекрасно знают: если идет снайперское уничтожение наших военных - они должны найти адекватный ответ тем снайперам, которые уничтожили жизнь наших военных. Именно так они и делают", - отметил он.

"Они не получают от меня приказ отвечать ни разу. У них приказ действовать в таких случаях именно так, как они действуют. И они отвечают именно так, как и нужно в этой ситуации ответить", - добавил Зеленский.

Напомним, сегодня в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево. В результате выстрела один военнослужащий получил ранения. К сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавирусаПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский побывал на передовой на ДонбассеЗеленский побывал на передовой на Донбассе
Вирастюк рассказал, что стать кандидатом от "Слуги народа" ему предложил Зеленский на прошлой неделеВирастюк рассказал, что стать кандидатом от "Слуги народа" ему предложил Зеленский на прошлой неделе
Зеленский вместе с послами G7 прибыл на ДонбассЗеленский вместе с послами G7 прибыл на Донбасс
На Донбассе за сутки - семь нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боецНа Донбассе за сутки - семь нарушений режима прекращения огня, ранен украинский боец
Оккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на ДонбассеОккупанты трижды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Зеленский во втором туре победил бы Порошенко, Бойко и Разумкова, - опросЗеленский во втором туре победил бы Порошенко, Бойко и Разумкова, - опрос
На Донбассе враг семь раз нарушил режим прекращения огняНа Донбассе враг семь раз нарушил режим прекращения огня
Вакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых гражданВакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых граждан
Зеленский о вакцине "Sputnik V": "Граждане Украины - не кролики, экспериментировать не имеем права"Зеленский о вакцине "Sputnik V": "Граждане Украины - не кролики, экспериментировать не имеем права"
Последние новости
Подгружаем последние новости