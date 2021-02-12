Ляшко анонсировал прибытие в Украину двух вакцин от COVID-19

Заместитель министра здравоохранения, главный государственный санитарный врач Виктор Ляшко ожидает, что Украина получит вакцины производства компаний Pfizer и AstraZeneka уже на следующей неделе.

Об этом он заявил в эфире телеканала "1+1".

"Вакцины скоро будут, мы начнем кампанию иммунопрофилактики. Возможно, первой у нас будет вакцина AstraZeneka, закупленная за бюджетные средства. Сейчас два продукта мы ожидаем на следующей неделе", - сказал Ляшко.

Он отметил, что вакцины будут использоваться в Украине после соответствующей регистрации.

По словам заместителя главы МОЗ, Украина должна получить 117 тыс. доз вакцины Pfizer. Этого хватит для вакцинации 57 тыс. человек. Препарат будет использоваться для прививки медицинских работников.

Напомним, ранее в Украине определили компанию, которая будет заниматься логистикой вакцин от COVID-19, требующих ультранизких температур. Речь идет, в частности, о вакцине Pfizer-BioNTech, которую надо хранить при температуре -70°C.