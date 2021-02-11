Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях

Фигурантам грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Пожары на складе боеприпасов в Сватово: ГБР сообщило о подозрениях
Ліквідація наслідків пожежі на складах у Сватово
Фото: Макс Левин

Следователи Государственного бюро расследований сообщили о подозрении двум военнослужащим Вооруженных Сил Украины за непринятие мер по сохранению вверенного им военного имущества.

Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

"По данным следствия, в 2015 году двое командиров реактивных артиллерийских батарей допустили расположение техники вблизи полевого артиллерийского склада боеприпасов близ г. Сватово Луганской области с грубыми нарушениями руководящих военных документов. В дальнейшем, в результате возникшего пожара на складе РАО из-за диверсии неустановленных лиц, часть ненадлежащим образом размещенной военной техники была уничтожена попаданием боеприпасов, сдетонировавших из-за пожара", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате инцидента были сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений, а государству причинен ущерб на сумму более 15 млн грн.

Фигуранты дела подозреваются в небрежном отношении к военной службе в условиях особого периода (ч. 3 ст. 425 УК Украины). Им грозит лишение свободы на срок до 7 лет.

Напомним, пожар на складах с вооружением неподалеку от Сватово возник 29 октября 2015 года. На складах хранилось почти 3,5 тыс. тонн боеприпасов. В результате чрезвычайного происшествия погибли четыре человека: трое военнослужащих и местная жительница. Также несколько человек получили ранения.

Пожар ликвидировали через сутки. Однако затем периодически возникали очаги возгорания и взрыва.

Официальной версии причин взрывов тогда назвали диверсию.

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