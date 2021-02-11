США призвали другие страны присоединиться к Крымской платформе

Представитель США также призвал РФ освободить украинских политических заключенных.

США призвали другие страны присоединиться к Крымской платформе
Заседание Совета безопасности ООН
Фото: UN Photo/Kim Haughton

Администрация президента США Джо Байдена поддерживает украинскую инициативу Крымская платформа и призывает другие страны присоединиться к этим усилиям, чтобы дать отпор роSSийской агрессии.

Об этом в четверг на заседании Совета Безопасности ООН заявил политический координатор Миссии США при ООН Родни Хантер, передает "Укринформ".

"Мы приветствуем инициативу украинской Крымской платформы и надеемся, что партнеры-единомышленники рассмотрят возможность присоединиться к этим дипломатическим усилиям, чтобы дать отпор агрессии РФ, а также четко подчеркнуть, что международное сообщество не потерпит жестокой роSSийской оккупации", - сказал Хантер.

Он обратил внимание на усиление Россией преследования всех форм инакомыслия в оккупированном Крыму. И призвал РФ освободить украинских политзаключенных, которых она продолжает удерживать, несмотря на достигнутые договоренности, а также прекратить кампанию запугивания крымских татар и противников оккупации украинского полуострова.

"Соединенные Штаты будут продолжать поддержку наших украинских партнеров в их усилиях по сохранению суверенитета Украины и восстановления ее территориальной целостности", - сказал представитель США.

Напомним, глава украинской делегации ВРУ в ПАСЕ - представительница "Слуги народа" Мария Мезенцева в эксклюзивном интервью LB.ua заявила, что "Крымская платформа" будет работать на территории Парламентской ассамблеи Совета Европы, которая выбрана в качестве дополнительной площадки.

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