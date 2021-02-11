Кравчук признал, что РоSSия не собирается прекращать войну на Донбассе

Украина осуществляет практические шаги для урегулирования конфликта, но при этом вынуждена преодолевать противодействие РоSSии в процессе переговоров.

Глава украинской делегации для участия Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук констатировал, что Кремль не принял решение о прекращении конфликта на Донбассе.

Об этом он рассказал во время заседания Совета безопасности ООН по ситуации в Донбассе, передает пресс-служба ТКГ.

"Кремль не принял решение окончательно положить конец конфликту. Агрессия продолжается. Гибнут люди. Усиливаются страдания мирных жителей", - сообщил Кравчук.

Он отметил, что Украина осуществляет практические шаги для урегулирования конфликта, но при этом вынуждена преодолевать противодействие РоSSии в процессе переговоров.

9 декабря 2019 года во время встречи лидеров стран Нормандской четверки лидеры стран приняли несколько важных решений, которые должны быть реализованы сторонами конфликта.

С тех пор Украиной сделан ряд важных шагов по выполнению договоренностей:

удалось договориться о завершении разведения сил и средств на трех пилотных участках;

Украина инициировала постоянный формат консультаций в рамках ТКГ после начала пандемии COVID-19;

Украина продлила на год действие закона об особом порядке местного самоуправления в ОРДЛО;

по инициативе Украины на рассмотрение ТКГ вынесен план совместных шагов ТКГ по выполнению Минских договоренностей;

достижение договоренностей о взаимном освобождении удерживаемых лиц;

одобрено рамочное соглашение ТКГ по противоминной деятельности;

открытие 10 ноября 2020 года двух новых КПВВ в Золотом и Счастье Луганской области;

повышение уровня представительства в ТКГ, включая высоких должностных лиц правительства и руководителей парламентских комитетов.

"К сожалению, РоSSия не ответила взаимностью на эти шаги. Напротив, в январе-феврале 2021 года количество нарушений режима прекращения огня со стороны роSSийских незаконных вооруженных формирований значительно возросло, что привело к новым боевым потерям среди украинских военнослужащих. Из-за искусственной обструкции работы ТКГ на политическом треке так и не был достигнут прогресс в рассмотрении рабочих предложений Украины по имплементации политических аспектов Общих согласованных выводов Парижского саммита в Нормандские формате 9 декабря 2019 года. До сих пор не получена должная реакция роSSийской стороны на наши действия на других направлениях. Обструкции и блокировки становятся практически нормой поведения роSSийской делегации в ТКГ", - сообщил Кравчук.

По его словам, РоSSия демонстрирует неуважение к нормам и принципам международного права. Кравчук также констатировал, что РФ продолжает ограничивать свободу передвижения и блокирует доступ Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ , в том числе к временно неконтролируемому участку роSSийско-украинской границы и временно оккупированному Крыму. Обычной практикой стало незаконное пересечение неподконтрольного Украине участка границы роSSийскими грузовыми эшелонами и автомобильными колоннами, которые доставляют на временно оккупированную территорию вооружение, боеприпасы и персонал.

"Должен сказать, что на сегодня уже никого не вводят в заблуждение попытки РоSSии убедить международное сообщество в том, что в Украине нет роSSийских войск, оружия или наемников. Фактически РФ превратила отдельные районы Донецкой и Луганской областей, а также Крым в свой большой военный форпост. РоSSия продолжает выдавать сотни тысяч роSSийских паспортов украинским гражданам, проживающим на оккупированных территориях. Донбасс находится на грани экологической катастрофы. И не только в связи с загрязнением воздуха и почвы, взрывами боеприпасов и мин, но и в результате радиоактивных выбросов", - сказал Кравчук.

"Убежден, что, обсуждая вопросы имплементации Минских договоренностей, мы также должны думать о будущем, когда конфликт, я надеюсь, будет завершен", - подчеркнул глава делегации.

Напомним, во время заседания ТКГ 21 января сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на газовой станции близ Марьинки.

Тогда же в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание на уровне глав делегаций. Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вечером 28 января в интервью одному из украинских телеканалов Кравчук заявил, что разочаровался в Минских переговорах и назвал их фальшивкой.