Пациентские организации ответили на обвинения МОЗ относительно "Медзакупок"

Организации "100% жизни" и "Пациенты Украины" считают, что "только МОЗ и лично его глава виноваты в провале закупок".

Пациентские организации отреагировали на обвинения Министерства здравоохранения в адрес государственного предприятия "Медицинские закупки Украины" в срыве закупок на 1 млрд гривень в 2020 году.

Об этом говорится в соответствующем заявлении.

"Сегодня заместитель министра здравоохранения Светлана Шаталова провела пресс-брифинг, на котором обвинила ГП «Медицинские закупки Украины» в срыве закупок лекарств в 2020 году. Однако только МОЗ и лично Максим Степанов и Светлана Шаталова виновны в провале закупок. Именно они лишили пациентов препаратов на сумму около 865 млн грн. Об этом говорят факты, как бы Степанов и Шаталова ни старались манипулировать и перекладывать свою вину на других", - говорится в заявлении.

Организации "100% жизни" и "Пациенты Украины" отметили, что предупреждали о возможности провала закупок еще в мае 2020-го.

"В течение года мы выходили с 12 публичными заявлениями и брифингами, пытаясь привлечь внимание к затягиванию МОЗ закупок лекарств. Остаться для тяжелобольных пациентов без лекарств означает значительное ухудшение их здоровья, а в некоторых случаях - смерть. Министерство здравоохранения Украины бездействовало. Если в 2018-2019 годах в июле-августе уже начинались поставки лекарств в больницы, то в 2020 году из-за затягивания МОЗ, ГП смогло начать свою работу только в июне", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Медзакупки Украины" не успели закупить до конца 2020 года 109 позиций на сумму около 860 млн грн.

"Но ответственность за это лежит на Министерстве здравоохранения Украины, которое тормозило старт закупок. Если бы ГП имело возможность начать закупки хотя бы на 1 месяц раньше - они бы успели даже несмотря на сопротивление Степанова", - отметили пациентские организации.

Отмечается, что на днях было направлено обращение к премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой взять закупки под личный контроль.

Напомним, в МОЗ заявили, что госпредприятие "Медицинские закупки Украины" в 2020 году сорвало закупки препаратов и медизделий на сумму почти 1 млрд грн. В ГП "назвали такие заявления МОЗ "манипулятивными" и отмечают, что вскоре должен начаться внешний аудит закупок 2020 года с стороны Счетной палаты Украины.

В начале января "Медзакупки" заявили, що МОЗ заблокировало их работу из-за неутверждения временного плана использования бюджетных средств на 2021 года, что не позволяет финансировать операционную деятельность ГП.

Ранее руководитель "МЗУ" Арсен Жумадилов заявил, что Степанов затягивает согласование закупки вакцины от COVID-19 у другого производителя. Также гендиректор ГП "Медицинские закупки Украины" обвинил Степанова в неправомерном требовании согласовывать все закупки вакцин. При этом он подчеркивал, что переговоры между этим производителем и Украиной пришли к финальной стадии.