Верховный Суд рассмотрит иск об отмене санкций в отношении каналов Медведчука

В обосновании исковых требований истец утверждает, что санкции нарушили его права на получение информации от программ, которые транслируют телеканалы.

Верховный Суд рассмотрит иск об отмене санкций в отношении каналов Медведчука
Фото: Макс Требухов

Кассационный суд в составе Верховного Суда открыл производство по иску гражданина, оспаривающего указ Зеленского о введении в действие решения СНБО о введении санкций, под которые попали, в частности, телеканалы "112", "ZIK" и "NewsOne" с орбиты кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом сообщает пресс-служба суда.

"Суд установил, что в обосновании исковых требований истец указывает на нарушение его права на получение информации от информационных программ, которые транслируют телеканалы «112 Украина», «NewsOne», «Zik» и другие, перечисленные в приложениях к спорному решению, поскольку его доступ к ним заблокирован. Истец считает, что потеря доступа к указанным телеканалам является нарушением его прав, что предусмотрено статьями 8 и 10 Конвенции о защите прав человека и основных свобод", - говорится в сообщении.

Напомним, 2 февраля президент Зеленский ввел в действие решение СНБО о санкциях в отношении связанных с представителями партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком и Тарасом Козаком телеканалов 112, NewsOne и ZIK, а также двух самолетов, на которых те летали в РоSSию прямыми рейсами.

Зеленский объяснил, что санкции ввели именно сейчас, поскольку были зафиксированы причины для их введения. Какие именно - он не сказал, но представительница "Слуги народа" заявила, что это - финансирование юрлиц из государства-агрессора с использованием схем в ОРДЛО. Этим она подтвердила информацию о том, что основанием для введения санкций против Козака и связанных с ним юридических лиц стало расследование спецслужб, которое установило, что схемы с поставками угля с оккупированных территорий способствуют финансированию терроризма.

Трансляция трех телеканалов, которые попали под санкции, полностью прекратилась в сети провайдеров кабельного телевидения уже вечером 2 февраля.

10 февраля суд принял решения по двум делам, в которых истцы обжаловали санкции. Решением суда одно из заявлений оставлено без движения, другое - отклонено.

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