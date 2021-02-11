Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, погиб военный с Полтавщины
Украинские военные открывали ответный огонь.
В течение суток, 11 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" оккупанты осуществили прицельный обстрел позиций украинских защитников из снайперского оружия недалеко от населенного пункта Зайцево.
В результате выстрела один военнослужащий получил ранения. К сожалению, от полученных ранений он умер во время эвакуации.
Как сообщили в Полтавском областном территориальном центре комплектования и социальной поддержки, погибший - солдат Александр Глушко с Полтавщины. По словам главы Полтавской ОГА Олега Синегубова, Глушко служил в инженерно-саперном взводе.
В районе ответственности группировки "Восток" вблизи Водяного, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону наших позиций из ручного противотанкового гранатомета.
"В ответ на обстрелы роSSийско-оккупационных войск наши защитники открыли огонь. О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ", - отметили в штабе.
Напомним, сегодня во время рабочей поездки в Донецкую область президент Владимир Зеленский посетил передовую в зоне проведения операции объединенных сил. Сообщалось, что он пообщался с военнослужащими и ознакомился с оперативной ситуацией в нескольких сотнях метров от линии соприкосновения.