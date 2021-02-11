Переговоры политической подгруппы ТКГ по Донбассу пробуксовывают с августа 2020 года, - ОБСЕ

"К сожалению, обсуждение в ТКГ по-прежнему находится в тупике".

Спецпредставительница главы ОБСЕ в Украине и Трехсторонней контактной группе по урегулированию ситуации на Донбассе Хайди Грау рассказала, что с начала 2020 года политическая рабочая группа ТКГ приложила значительные усилия, "чтобы прийти к общему знаменателю".

Об этом она заявила во время выступления на заседании Совета безопасности ООН .

По ее словам, много обсуждался закон Украины об особом статусе Донбасса и возможные способы интегрировать так называемую "Формулу Штанмайера" в этот документ.

"Переговоры политической подгруппы пробуксовывают с августа 2020 года. Некоторые участники требуют, чтобы парламент Украины отменил постановление о проведении местных выборов прежде, чем это обсуждение сможет быть продлено. Как попытки выйти из этого тупика участники созвали в конце октября заседание, чтобы разработать конкретный, с временными ограничениями, план действий по осуществлению Минских договоренностей", - подчеркнула Грау, отметив, что это - очень сложная задача.

"К сожалению, обсуждение в ТКГ по-прежнему находится в тупике. Благодарна, что политические советники «нормандской четверки» подключились к работе и активно изыскивают пути выхода из него", - добавила спецпредставительница главы ОБСЕ .

Напомним, несколько дней назад началось заседание Совета безопасности ООН по ситуации в Донбассе. В видеоконференции принимает участие глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

На повестке дня - текущая ситуация на востоке Украины и степень выполнения сторонами комплекса Минских соглашений.