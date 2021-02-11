"Европейская Солидарность" требует отменить штрафы за ответный огонь

«Европейская Солидарность» требует от президента Владимира Зеленского прекратить дальнейший отвод войск и отменить штрафы за огонь в ответ на роSSийские провокации. Об этом в видеобращении заявил народный депутат, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками (2015-2019), командир 95-й бригады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Он также призвал принять изменения в бюджет, в которых предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих; разработать государственный оборонный заказ на 2021 год, не допустить промедления с его выполнением.

«2021 год - первый с четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП . Потому прочный мир возможен лишь тогда, когда у тебя есть мощные и оснащенные Вооруженные Силы», - отмечает Забродский.

Он также отметил, что власть обязана начать осуществлять шаги для реализации закрепленного в Конституции курса на приобретение полноправного членства в НАТО и ЕС .

Забродский напомнил, что за последнюю неделю произошло резкое обострение ситуации в зоне ООС.

«Регулярно погибают украинские воины. В конце января в Донецке состоялось сборище под лозунгом «Русский Донбасс». Они говорили о захвате всей Донетчины и Луганщины, снова грезили Новороссией и даже угрожали «освободить» всю Украину. Как видим, Москва использует относительное перемирие, только чтобы лучше подготовиться к следующим атакам», - убежден генерал.

«Попытка умиротворения агрессора, заглядывания в глаза Путину в поисках мира - провалилась. Два года доказали фейковость и аморальность предвыборных заявлений кандидатов-демагогов, что война, мол, продолжается потому, что на ней кто-то зарабатывает. Война продолжается потому, что так хочет Путин. Надеемся, это уже понятно для всех», - резюмирует Михаил Забродский.