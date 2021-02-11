"Европейская Солидарность" требует отменить штрафы за ответный огонь

А также повысить денежное обеспечение военнослужащих.

"Европейская Солидарность" требует отменить штрафы за ответный огонь
Михаил Забродский

«Европейская Солидарность» требует от президента Владимира Зеленского прекратить дальнейший отвод войск и отменить штрафы за огонь в ответ на роSSийские провокации. Об этом в видеобращении заявил народный депутат, Герой Украины, командующий десантно-штурмовыми войсками (2015-2019), командир 95-й бригады генерал-лейтенант Михаил Забродский.

Он также призвал принять изменения в бюджет, в которых предусмотреть повышение денежного обеспечения военнослужащих; разработать государственный оборонный заказ на 2021 год, не допустить промедления с его выполнением.

«2021 год - первый с четырнадцатого года, когда расходы на армию не увеличили. Необходимо продолжать политику постепенного роста оборонного бюджета в привязке к его доли в ВВП. Потому прочный мир возможен лишь тогда, когда у тебя есть мощные и оснащенные Вооруженные Силы», - отмечает Забродский.

Он также отметил, что власть обязана начать осуществлять шаги для реализации закрепленного в Конституции курса на приобретение полноправного членства в НАТО и ЕС.

Забродский напомнил, что за последнюю неделю произошло резкое обострение ситуации в зоне ООС.

«Регулярно погибают украинские воины. В конце января в Донецке состоялось сборище под лозунгом «Русский Донбасс». Они говорили о захвате всей Донетчины и Луганщины, снова грезили Новороссией и даже угрожали «освободить» всю Украину. Как видим, Москва использует относительное перемирие, только чтобы лучше подготовиться к следующим атакам», - убежден генерал.

«Попытка умиротворения агрессора, заглядывания в глаза Путину в поисках мира - провалилась. Два года доказали фейковость и аморальность предвыборных заявлений кандидатов-демагогов, что война, мол, продолжается потому, что на ней кто-то зарабатывает. Война продолжается потому, что так хочет Путин. Надеемся, это уже понятно для всех», - резюмирует Михаил Забродский.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Сегодня оккупанты стреляли вблизи ВодяногоСегодня оккупанты стреляли вблизи Водяного
Несколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - СтефанишинаНесколько стран ЕС согласились продать Украине вакцины от COVID-19 - Стефанишина
Зеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем ониЗеленский призвал депутатов от "Слуги народа" определиться, с кем они
Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19Германия выделит Украине 13 млн евро на борьбу с COVID-19
ПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавирусаПЦУ поддерживает "добровольную и сознательную" вакцинацию против коронавируса
Блок рекламы


Похожие новости
Апелляционный суд отказался отменить арест АнтоненкоАпелляционный суд отказался отменить арест Антоненко
Вакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых гражданВакцинация от коронавируса: Зеленский обещает отменить карантинные запреты для привитых граждан
"Евросолидарность" требует привлечь к ответственности прокремлевских СМИ, - Княжицкий"Евросолидарность" требует привлечь к ответственности прокремлевских СМИ, - Княжицкий
Решение о санкциях в отношении телеканалов Медведчука готовилось давно, и отменить его будет невозможно, - ДаниловРешение о санкциях в отношении телеканалов Медведчука готовилось давно, и отменить его будет невозможно, - Данилов
Свободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - РезниковСвободную экономическую зону "Крым" - отменить, на Донбассе создать приоритетные территории, - Резников
Литва потребует новых санкций против РоSSии из-за приговора НавальномуЛитва потребует новых санкций против РоSSии из-за приговора Навальному
Герасимов требует вызвать руководство ГБР в Верховную Раду из-за офиса в Печерском районеГерасимов требует вызвать руководство ГБР в Верховную Раду из-за офиса в Печерском районе
Израиль удвоил штрафы за нарушение карантинаИзраиль удвоил штрафы за нарушение карантина
"Сидящих вирус не берет?": Мэр Ивано-Франковска просит отменить ограничение количества пассажиров в транспорте"Сидящих вирус не берет?": Мэр Ивано-Франковска просит отменить ограничение количества пассажиров в транспорте
Оккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огоньОккупанты дважды нарушили режим тишины на Донбассе, ВСУ открывали ответный огонь
Последние новости
Подгружаем последние новости