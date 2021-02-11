Кравчук принял участие в заседании Совета безопасности ООН по ситуации на Донбассе

Началось заседание Совета безопасности ООН по ситуации на Донбассе. В видеоконференции участвует глава Трехсторонней контактной группы Леонид Кравчук.

Об этом сообщила Украинская делегация ТКГ.

"На повестке дня: текущая ситуация на востоке Украины, степень выполнения сторонами комплекса Минских соглашений. Также ожидается отчет спецпредставителя главы ОБСЕ госпожи Хайди Грау и Главы СММ ОБСЕ господина Яшара Халита Чевика", - говорится в сообщении.

В ТКГ также отметили, что сегодня также продолжается рабочая поездка президента Владимира Зеленского с делегацией послов G7 в зону проведения ООС, одна из целей которой - познакомить представителей государств-партнеров с текущим положением дел в зоне конфликта.

Напомним, во время заседания ТКГ 21 января сторонам удалось достичь принципиальной договоренности о возобновлении ремонтных работ на газовой станции вблизи Марьинки.

Тогда же в режиме видеоконференции состоялось очередное заседание на уровне глав делегаций. Кравчук во время заседания предложил координатору Политической подгруппы ТКГ Пьеру Морелю выработать и представить единый документ, в который войдут "лучшие предложения сторон".

Вечером 28 января в интервью одному из украинских телеканалов Кравчук заявил, что разочаровался в Минских переговорах, и назвал их фальшивкой.