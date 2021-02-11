Вирастюк рассказал, что стать кандидатом от "Слуги народа" ему предложил Зеленский на прошлой неделе

"Когда есть предложение, я всегда говорю "да", как своей жене".

Вирастюк рассказал, что стать кандидатом от
Василь Вірастюк на партійному з\'їзді
Фото: Євгенія Кравчук

Кандидат в народные депутаты на 87-м округе Василий Вирастюк сообщил, что предложение присоединиться к команде "Слуги народа" ему поступило от президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал на брифинге в Киеве, передает "Цензор.НЕТ".

"Это было предложение от президента Украины. Когда есть предложение, я всегда говорю "да", как своей жене. Я настолько благодарный слушатель, я могу прийти и послушать. Конечно, я пришел и послушал, у нас был диалог. У меня были определенные пункты. Я рассказал о своем видении проблемы, именно та проблема, которую я донес в самом начале (о создании реабилитационного центра для ветеранов, - ред.). Я увидел, что есть отзыв, и пошел принимать решение. Вот так было", - рассказал Вирастюк.

По его словам, предложение поступило от Зеленского на последней неделе.

Напомним, накануне партия "Слуга народа" определилась с кандидатами на довыборы в парламент. От 50-го округа Донецкой области будет баллотироваться глава Покровской РГА Андрей Бондаренко, а от 87-го округа в Ивано-Франковской - спортсмен Вирастюк.

На 87-м округе баллотируются также представитель партии "За будущее" Александр Шевченко (совладелец курорта "Буковель"), кандидат от "Европейской солидарности" Маруся Зверобой (Елена Самбул) и представитель "Свободы" Руслан Кошулинский.

После третьей неудачной попытки проголосовать за назначение Юрия Витренко вице-премьером и министром энергетики, президент Зеленский 9 февраля провел встречу с частью нардепов "Слуги народа". Он призвал их определиться, "с кем они". "Или голосуете, как решает партия, или будут радикальные меры. Срок для определения - до понедельника", - процитировал Зеленского источник LB.ua.

В мае прошлого года Зеленский заявлял, что не распустит Раду, пока "Слуга народа" будет голосовать за важные законопроекты.

Отметим, что среди нардепов президентской партии есть тамада, свадебный фотограф, чемпион по пауэрлифтингу и другие люди творческих профессий.

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