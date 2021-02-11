Кличко: правительство должно передать Гостиный двор громаде Киева

Депутаты Киевсовета приняли обращение к правительству о передаче Гостиного двора в коммунальную собственность территориальной громады столицы. Об этом сообщает официальный сайт Виталия Кличко.

Проект решения «Об обращении Киевского городского совета к Кабинету Министров Украины по безотлагательному принятию мер, направленных на безвозмездную передачу объекта культурного наследия местного значения «Гостиный двор» в коммунальную собственность территориальной громады города Киева » поддержали 104 депутата.

«Мы уже не один год с громадой столицы отстаиваем возвращение городу этого памятника архитектуры. Нас водят по кругу. А помещение тем временем разрушается! Мы уже могли бы приступить к восстановлению здания, в комплексе с реконструкцией Контрактовой площади и реализацией концепции Пешеходного Подола. Я надеюсь, что правительство отреагирует на наше обращение. И передаст Гостиный двор громаде Киева ! Потому что это уже не личная просьба мэра, это – общая позиция всего депутатского корпуса. Так мы спасем памятник и сделаем из него настоящую жемчужину украинской столицы», – сказал мэр Киева .

Кличко отметил, что город готов осуществить реконструкцию Гостиного двора, создать в нем общественное пространство, музей Киева , разместить другие экспозиции, которые уже обсуждались с общественностью, с Киево-Могилянской академией.

«Я разделяю и мнение, что Украине нужен Музей современного искусства. Поэтому городские власти будут содействовать реализации такого замысла. Будет это в Гостином дворе или в другом здании, станет ясно после экспертизы о пригодности этого памятника архитектуры для полноценного развертывания такого Музея. В конце концов, Гостиный двор может вместить несколько музейных учреждений, став культурным центром Подола и столицы в целом», – отметил Виталий Кличко.