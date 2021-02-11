Впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко

Уровень преступности уменьшился на 17%.

Впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%, - Клименко
Фото: МВС

В 2020 году, в условиях пандемии, Нацполиция смогла не только удержать стабильную криминогенную ситуацию, но и улучшить результаты работы. В частности, удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%.

Об этом сообщил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко во время коллегии МВД, передает пресс-служба ведомства.

"На протяжении прошлого года на спецлинию 102 поступило почти 10 млн вызовов. В среднем оператор принимал обращения каждые 10 минут. Мы зарегистрировали более 335 тысяч уголовных преступлений, из которых на сегодня раскрыта практически половина - почти 164 тысячи преступлений. По сравнению с прошлым годом уровень преступности уменьшился на 17%", - сообщил глава Нацполиции.

Игорь Клименко отметил, что большую роль в этом процессе сыграло изменение подходов к раскрытию и расследованию тяжких и особо тяжких преступлений. Таким образом, задержав одну преступную группировку, полицейские предотвратили совершение десятков, а то и сотен преступлений.

"Впервые в истории Нацполиции нам удалось увеличить раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений до 45%. Особенно важным в этом контексте остается документирование организованных преступных групп. В 2020 году полиция обезвредила 353 организованные группы, для сравнения: в 2019 году - 275", - сказал он.

Как сообщалось, министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал запуск двух масштабных проектов МВД. Речь идет о системе аэромедицинской эвакуации и реформировании гидрометеорологической службы ГСЧС.

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